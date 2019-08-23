В Тульской области водитель сбил пятилетнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-23T10:09:51+03:00

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22 августа в 18.30 в пос. Майский Щекинского района произошло ДТП. 24-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Lacetti» сбил велосипедиста, 5-летнего мальчика.

По предварительной информации, сдавая назад, водитель не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП юному велосипедисту была оказана медицинская помощь, после которой он был отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU