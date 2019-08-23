2019-08-23T10:06:53+03:00
Общество

В Туле 2 сентября откроется новое здание школы

ЦО №4 рассчитано на 100 мест
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле состоялась пресс-конференция, приуроченная к началу нового учебного года. В ходе конференции было отмечено, что все образовательные учреждения региона готовы принимать учеников. Были решены вопросы, связанные с модернизацией инфраструктуры и материально-технической базы, соблюдение требований безопасности и кадрами.

В рамках подготовки к Дню знаний были закуплены компьютеры для 11 школ Тулы и Тульской области (Щекино, Новомосковска). Приобретено оборудование для кабинетов технологии, информатики и ОБЖ для 34 школ, в которых открываются Центры гуманитарного и цифрового образования «Точки роста».

5 школ, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, получили спецоборудование. Планируется поставка двух мобильных передвижных станций для кванториума.

Кроме того, 2 сентября откроет свои двери новое здание школы на 100 мест ЦО №4 г. Тулы.

Напомним, что 16 августа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством образования Тульской области, администрацией Тулы, Тульским оружейным заводом, Тульским государственным университетом и ЦО №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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