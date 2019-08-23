2019-08-23T09:54:08+03:00
Общество

За вмешательство в работу газового счетчика туляк заплатит более 500 тысяч рублей

Мужчина пытался занизить показания прибора учета
Мария ВЛАСОВА
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За вмешательство в работу газового счетчика туляк заплатит более 500 тысяч рублей. Такое решение о взыскании доначислений вынес суд. Мужчина умышленно вскрыл счетный механизм прибора учета газа, чтобы занизить его показания.

Долг за газ стал законным основанием для отключения домовладения от сети газоснабжения. Теперь, чтобы вернуть голубое топливо туляку придется не только оплатить доначисления за поставленный ресурс, но и приобрести новый счетчик, оплатить работы по его установке и работы по отключению и подключению газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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