В Новомосковске чиновники чинили препятствия бизнесу

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-23T09:29:13+03:00

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В Тульской области чиновники чинили препятствия бизнесу. Между администрацией Новомосковска и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка для строительства автозаправочного комплекса. Бизнесмен получил разрешение на строительство капитального объекта.

Однако в дальнейшем глава администрации муниципального образования подписал постановление об аннулировании выданного документа.

Арбитражный суд Тульской области установил, что действия администрации создали препятствия для осуществления предпринимательской деятельности.

В результате действий чиновников индивидуальный предприниматель не смог достроить объект. Хотя степень готовности комплекса по состоянию на 21 августа составляет 92%. Бизнесмен также не смог зарегистрировать его как объект незавершенного строительства.

На основании материалов прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя». Прокуратура города взяла расследование на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU