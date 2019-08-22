СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-22T17:50:05+03:00

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В ДТП в Тульской области погибла учитель истории. Тамара Чайкова в результате автомобильной аварии получила травмы, несовместимые с жизнью. Коллеги запомнили ее как замечательного человека, профессионала своего дела.

- Прощание с Тамарой Васильевной состоится 23 августа в 9:00 по адресу: ул. Генерала Маргелова, дом 5, кв. 74. В 10-00 отпевание в Всехсвятском соборе (пересечение ул. Л. Толстого и ул. Пирогова), - говорится в сообщении тульского лицея №2 им. Б. А. Слободскова.

Авария произошла 20 августа на 74 км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань». По предварительным данным, «Мицубиси Галант» выехал на встречку и врезался в «Фольксваген Поло». Водитель «Фольксвагена» погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU