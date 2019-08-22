В центре Тулы мотоциклист устроил ДТП

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-22T17:34:20+03:00

На перекрестке произошло столкновение с участием 69-летнего мотоциклиста

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22 августа около 10:00 утра на пересечении улиц Оборонная и Некрасова произошло ДТП с участием мотоцикла Honda GL 1500CE и автомобиля Lada Largus.

По сообщению Госавтоинспекции, 69-летний мотоциклист выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, под управлением 47-летнего водителя.

В результате аварии водитель мотоцикла получил различные травмы. Медицинская помощь оказали своевременно на месте аварии, после чего мужчину отпустили домой. Водитель Lada Largus не пострадал. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU