Силовики отработали действия при угрозе теракта в тульском суворовском училище
Также была проверена готовность к проведению контртеррористической операции
Фото: Оперативный штаб в Тульской области
Изменить размер текста:
21 и 22 августа в Тульском суворовском военном училище под руководством регионального оперативного штаба прошло антитеррористическое учение. В нем были задействованы подразделения правоохранительных органов, силовых структур и органы исполнительной власти региона.
В ходе проведенного тактико-специального учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.
ИСТОЧНИК KP.RU