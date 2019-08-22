2019-08-22T17:28:50+03:00
Общество

Силовики отработали действия при угрозе теракта в тульском суворовском училище

Также была проверена готовность к проведению контртеррористической операции
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Оперативный штаб в Тульской областиФото: Оперативный штаб в Тульской области
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21 и 22 августа в Тульском суворовском военном училище под руководством регионального оперативного штаба прошло антитеррористическое учение. В нем были задействованы подразделения правоохранительных органов, силовых структур и органы исполнительной власти региона.

В ходе проведенного тактико-специального учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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