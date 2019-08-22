2019-08-22T17:21:38+03:00
Общество

25 августа в Туле на ул. Оборонной ограничат движение транспорта

Городской общественный транспорт будет курсировать по измененной схеме
Мария ВЛАСОВА
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25 августа с 9:30 в Туле на участке от ул. Колетвинова до ул. Тимирязева по ул. Оборонной ограничат движение транспорта. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Ограничение вводится в связи с удалением аварийных деревьев.

Городской общественный транспорт будет курсировать по измененной схеме:

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

Трамваи, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Трамваи, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

ИСТОЧНИК KP.RU

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