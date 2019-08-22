25 августа в Туле на ул. Оборонной ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-22T17:21:38+03:00

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25 августа с 9:30 в Туле на участке от ул. Колетвинова до ул. Тимирязева по ул. Оборонной ограничат движение транспорта. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Ограничение вводится в связи с удалением аварийных деревьев.

Городской общественный транспорт будет курсировать по измененной схеме:

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

Трамваи, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

ИСТОЧНИК KP.RU