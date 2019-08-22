В Туле оказались под стражей инспекторы-взяточники

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-22T16:01:03+03:00

За нарушение ПДД и неправильную парковку получили взяток на 47 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

Центральный районный суд города Тулы рассматривает уголовное дело в отношении двух бывших инспекторов ДПС.

Их обвиняют в совершении преступлений по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые, патрулируя в Зареченском, Пролетарском, Привокзальном округах Тулы, в июне 2018 года останавливали автолюбителей за нарушение правил дорожного движения, неправильную парковку и брали взятки за то, что не выпишут административный штраф.

Водителям ничего не оставалось, как передавать деньги инспекторам. Таким образом было остановлено 4 водителя, сумма взятки составила 47 тыс. рублей.

На данный момент в отношении инспекторов ДПС избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU