2019-08-22T16:00:57+03:00
Общество

Юлия Паго, Анна Плетнева и группа Винтаж: в Тульской области Донской отметит День города

Горожан ждет масштабное мероприятие
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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24 августа город Донской отметит свое 80-летие. В честь юбилейного Дня рождения для горожан будет организовано масштабное мероприятие.

Публикуем полную программу праздника.

Городская площадь, ул. Октябрьская:

11:00 — открытие нового сквера, работа аттракционов;

12:00 — торжественная часть праздника. Театрализованное представление для детей, концерт лучших творческих коллективов города.

18:00 — шоу «Живые мимы».

19:00 — мастер-класс «Чеканка монет», работа фото-кабины.

19:20 — выступление Анны Плетневой и группы «Винтаж»

20:00 — выступление «Viva Skripka»

20:45 — огненное шоу «Цветок папоротника»

21:20 — дискотека DJ Юлия Паго

23:00 — праздничный фейерверк.

Парк Юбилейный:

11:00 - мастер-классы для детей «Город мастеров»

12:00 — детская игровая программа «Любимый город Донской» (мастер-классы, выставка, соревнования по радиоуправляемым машинкам, исторический квест)

13:00 — выездная торжественная церемония бракосочетания «Свадебные кольца» - Шоу мыльных пузырей.

16:00 — турнир по боксу, показательные выступления по смешанным единоборствам MMA, силовой экстрим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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