Юлия Паго, Анна Плетнева и группа Винтаж: в Тульской области Донской отметит День города
24 августа город Донской отметит свое 80-летие. В честь юбилейного Дня рождения для горожан будет организовано масштабное мероприятие.
Публикуем полную программу праздника.
Городская площадь, ул. Октябрьская:
11:00 — открытие нового сквера, работа аттракционов;
12:00 — торжественная часть праздника. Театрализованное представление для детей, концерт лучших творческих коллективов города.
18:00 — шоу «Живые мимы».
19:00 — мастер-класс «Чеканка монет», работа фото-кабины.
19:20 — выступление Анны Плетневой и группы «Винтаж»
20:00 — выступление «Viva Skripka»
20:45 — огненное шоу «Цветок папоротника»
21:20 — дискотека DJ Юлия Паго
23:00 — праздничный фейерверк.
Парк Юбилейный:
11:00 - мастер-классы для детей «Город мастеров»
12:00 — детская игровая программа «Любимый город Донской» (мастер-классы, выставка, соревнования по радиоуправляемым машинкам, исторический квест)
13:00 — выездная торжественная церемония бракосочетания «Свадебные кольца» - Шоу мыльных пузырей.
16:00 — турнир по боксу, показательные выступления по смешанным единоборствам MMA, силовой экстрим.
ИСТОЧНИК KP.RU