25 августа в центре города туляки не смогут купить алкоголь

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-22T15:51:17+03:00

В связи с проведение матча «Арсенал» - «Оренбург» на Центральном стадионе города 25 августа 2019 года будет ограничена продажа алкогольной продукции

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В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» на территории региона не допускается розничная торговля алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии 1000 метров от входа во время проведения мероприятий и в течение 3-х часов после него.

В данном случае спиртосодержащие напитки (в том числе пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, мадовуха и др.) не будут продаваться на территории, включающей расстояние 1000 метров от входа на стадион «Арсенал» с 18:30 до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU