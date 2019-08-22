25 августа в центре города туляки не смогут купить алкоголь
В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» на территории региона не допускается розничная торговля алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии 1000 метров от входа во время проведения мероприятий и в течение 3-х часов после него.
В данном случае спиртосодержащие напитки (в том числе пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, мадовуха и др.) не будут продаваться на территории, включающей расстояние 1000 метров от входа на стадион «Арсенал» с 18:30 до 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU