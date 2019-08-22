В Тульской области за застольем женщина убила собутыльника и получила семь лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-22T15:49:54+03:00

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Суд назначил женщине наказание. Ее признали виновной в совершении умышленного убийства.

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента, 30 апреля 2019 г. жительница Тульской области находилась дома, распивая алкогольные напитки, в компании знакомых мужчин. В самый разгар застолья между женщиной и одним из мужчин произошел конфликт на почве ревности, который и привел впоследствии к драке.

Потасовка закончилась смертельным исходом: женщина ударила своего противника ножом в грудь. Мужчина скончался на месте от проникающих повреждений сердца. На судебном заседании подсудимая указала, что не хотела убивать, и свою вину признала частично.

Тем не менее за совершенное преступление ее приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU