В Тульской области за застольем женщина убила собутыльника и получила семь лет тюрьмы
Суд назначил женщине наказание. Ее признали виновной в совершении умышленного убийства.
Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента, 30 апреля 2019 г. жительница Тульской области находилась дома, распивая алкогольные напитки, в компании знакомых мужчин. В самый разгар застолья между женщиной и одним из мужчин произошел конфликт на почве ревности, который и привел впоследствии к драке.
Потасовка закончилась смертельным исходом: женщина ударила своего противника ножом в грудь. Мужчина скончался на месте от проникающих повреждений сердца. На судебном заседании подсудимая указала, что не хотела убивать, и свою вину признала частично.
Тем не менее за совершенное преступление ее приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU