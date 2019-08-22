В Тульской области пройдет фестиваль «Джаз в усадьбе»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-22T14:17:33+03:00

В рамках дня города туляков порадуют джазовой музыкой и фестивалем красок

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В эту субботу, 24 августа, всем желающим предлагают провести выходной день с музыкой, яркими эмоциями и впечатлениями. Самое главное событие дня - первый концерт-фестиваль джазовой музыки «Джаз в усадьбе» пройдет в рамках праздничной программы на территории дворца-музея в Богородицке.

Весь день будет работать несколько сценических площадок, для жителей города организуют разнообразные увлекательные мероприятия: фестиваль красок, детские развлекательные программы, весёлые старты, выставки, фотозона.

В праздничной программе запланированы выступления музыкантов Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии, коллектива Michael Band из Новомосковска, ансамбля скрипачей «Гамма-джаз» Богородицкой детской музыкальной школы им. В.П. Силина. Участие бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU