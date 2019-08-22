За кражу трубы мужчине дали один год исправительных работ в Тульской области
В Плавске вынесен приговор мужчине, который признан виновным в совершении хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.
По сообщению пресс-службы Управления Судебного департамента, осужденный вместе со своим напарником 24 апреля похитили с придомовой территории в деревне Гремячево Плавского района профильные трубы и уголки.
Ущерб от кражи составил 2 769 рублей. Уголовное преследование в отношении подельника подсудимого прекратили, так как на момент вынесения приговора он скончался.
Злоумышленник полностью признал свою вину и приговорен к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием из заработной платы 20% в доход государства.
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