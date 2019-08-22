В Тульской области женщина присвоила миллион рублей
31-летняя жительница Новомосковска, являясь менеджером организации,подписывала у руководства составленные ею документы, содержащие недействительные сведения о выполненных работах. На основании этих документов производилась оплата на счета, которые были в пользовании у мошенницы.
В результате такой неправомерной деятельности у потерпевшего оказалась похищена сумма в размере 1 миллиона рублей.
В настоящее время женщина признана виновной в совершении преступления по факту мошенничества (хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере).
Решением суда тулячка понесет наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU