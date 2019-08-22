В Тульской области женщина присвоила миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-22T11:31:46+03:00

В данный момент она признана виновной в мошенничестве и понесет наказание в колонии общего режима

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31-летняя жительница Новомосковска, являясь менеджером организации,подписывала у руководства составленные ею документы, содержащие недействительные сведения о выполненных работах. На основании этих документов производилась оплата на счета, которые были в пользовании у мошенницы.

В результате такой неправомерной деятельности у потерпевшего оказалась похищена сумма в размере 1 миллиона рублей.

В настоящее время женщина признана виновной в совершении преступления по факту мошенничества (хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере).

Решением суда тулячка понесет наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU