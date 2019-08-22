2019-08-22T11:07:00+03:00
Общество

В Тульской области инспекторы проводят рейд по проверке автотранспорта

Такие рейды проводятся Ространснадзором регулярно во всех муниципалитетах
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новомосковске работают инспекторы регионального отдела автотранспорта и автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Рейд проводится совместно с сотрудниками ГИБДД. Инспекторы в первую очередь обращают внимание на различные нарушения транспортного законадательства, особенно в сфере регулярных пассажирских перевозок.

Такие рейды проводятся Ространснадзором регулярно во всех муниципалитетах, в том числе и в Тульской области. За все время проведения проверок было обнаружено уже около 30 различных нарушений из порядка 60 проверенных транспортных средств.

В число отклонений входило: нарушение лицензионных требований, нарушений транспортного законодательства в плане техосмотра, оформления путевой документации, нарушений договоров фрахтования, а также нарушение правил перевозки группы детей.

Все, кто допустил указанные нарушения, в том числе и должностные лица, привлекутся к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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