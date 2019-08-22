В Тульской области инспекторы проводят рейд по проверке автотранспорта
В Новомосковске работают инспекторы регионального отдела автотранспорта и автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Рейд проводится совместно с сотрудниками ГИБДД. Инспекторы в первую очередь обращают внимание на различные нарушения транспортного законадательства, особенно в сфере регулярных пассажирских перевозок.
Такие рейды проводятся Ространснадзором регулярно во всех муниципалитетах, в том числе и в Тульской области. За все время проведения проверок было обнаружено уже около 30 различных нарушений из порядка 60 проверенных транспортных средств.
В число отклонений входило: нарушение лицензионных требований, нарушений транспортного законодательства в плане техосмотра, оформления путевой документации, нарушений договоров фрахтования, а также нарушение правил перевозки группы детей.
Все, кто допустил указанные нарушения, в том числе и должностные лица, привлекутся к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU