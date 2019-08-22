2019-08-22T10:47:55+03:00
Происшествия

Мужчина угнал «Газель» у жителя тульского села Маслово

Для того чтобы его задержать в городе ввели план «Перехват»
Мария ВЛАСОВА
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Мужчина угнал бортовой автомобиль «Газель» у жителя села Маслово. Обнаружив ночью пропажу, владелец обратился в полицию.

После этого на территории города ввели план «Перехват». Экипаж ДПС увидел машину, похожую на указанную в ориентировке.

При проверке подтвердилось, что именно этот автомобиль был угнан. 33-летний безработный ранее судимый житель Киреевского района, находившийся за рулем, доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В ходе расследования полицейские выяснят мотивы совершенного преступления и детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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