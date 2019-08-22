Мужчина угнал «Газель» у жителя тульского села Маслово
Мужчина угнал бортовой автомобиль «Газель» у жителя села Маслово. Обнаружив ночью пропажу, владелец обратился в полицию.
После этого на территории города ввели план «Перехват». Экипаж ДПС увидел машину, похожую на указанную в ориентировке.
При проверке подтвердилось, что именно этот автомобиль был угнан. 33-летний безработный ранее судимый житель Киреевского района, находившийся за рулем, доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В ходе расследования полицейские выяснят мотивы совершенного преступления и детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU