Кимовску Тульской области присвоен статус моногорода
Город вошел в перечень многопрофильных муниципальных образований
Фото: Правительство Тульской области
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Город Кимовск Тульской области вошел в перечень многопрофильных муниципальных образований. Теперь ему присвоен статус моногорода.
Для городов такого типа доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств.
Основной целью реализации программы развития многопрофильных городов является снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий путем создания рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов, диверсификация экономики, улучшение качества городской среды.
ИСТОЧНИК KP.RU