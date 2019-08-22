Кимовску Тульской области присвоен статус моногорода

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-22T10:44:04+03:00

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Город Кимовск Тульской области вошел в перечень многопрофильных муниципальных образований. Теперь ему присвоен статус моногорода.

Для городов такого типа доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств.

Основной целью реализации программы развития многопрофильных городов является снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий путем создания рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов, диверсификация экономики, улучшение качества городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU