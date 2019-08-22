2019-08-22T10:33:28+03:00
Общество

22 августа на двух тульских улицах отключили газ

Для восстановления газоснабжения и проведения техобслуживания газового оборудования необходимо присутствие жителей в каждом доме
Мария ВЛАСОВА
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22 августа отключили газ на ул. Ползунова, д.22а и ул. Железнодорожной, д.34, подъезд № 1. Это связано с плановым техническим обслуживанием газовых приборов.

Для восстановления газоснабжения и проведения техобслуживания газового оборудования необходимо присутствие жителей в каждом доме, в каждой квартире многоквартирного дома и ответственного лица на объекте газопотребления. В противном случае работы по пуску газа не состоятся.

Кроме того, газоснабжение отключат и 23 августа. Плановое обслуживание пройдет по адресу: ул. Фрунзе, д.14, подъезд № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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