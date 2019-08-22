В Тульском продуктовом магазине выявлены нарушения
Роспотребнадзор провел внеплановую проверку
Фото: Роспотребнадзор по Тульской области
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В продуктовом магазине на ул. Серебровской в Привокзальном районе города обнаружены нарушения. В ходе внеплановой выездной проверки Роспотребнадзором по Тульской области были выявлены отклонения в требованиях Правил продажи отдельных видов товаров в части размещения в торговом зале молочной продукции с отсутствием информационной надписи «Продукты без заменителя молочного жира».
Фото: Роспотребнадзор по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU