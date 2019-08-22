2019-08-22T10:33:57+03:00
Общество

Туляки сообщили о проблеме с транспортом в Алешне

Особенно остро проблема стоит в выходные дни, весной и осенью
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туляки сообщили о проблеме с транспортом в Алешне. Обращение было озвучено на совещании в правительстве региона.

Жители утверждают, что количество рейсовых автобусов уменьшилось. Первый рейс отправляется в 8:00, а второй только в 15:00. По их словам, особенно остро проблема стоит в выходные дни, весной и осенью.

По информации городской администрации, ежедневно по маршруту «Тула-Алешня» 10 рейсов совершает региональный маршрут №169, 68 рейсов - коммерческий маршрут №169К. На сходе с жителями обсуждался вопрос необходимости переноса отдельных рейсов. По итогам встречи жителям не удалось принять однозначное решение.

Теперь свои предложения о целесообразности изменения расписания автобусов жители должны сформировать до 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле эвакуировали крупный торговый центр
В Туле на проспекте Ленина на иномарку упали железные ворота
В Тульской области женщина присвоила миллион рублей
В Тульской области инспекторы проводят рейд по проверке автотранспорта
Мужчина угнал «Газель» у жителя тульского села Маслово
Кимовску Тульской области присвоен статус моногорода
В Пролетарском районе Тулы возобновили подачу воды
22 августа на двух тульских улицах отключили газ
В Тульском продуктовом магазине выявлены нарушения
Лето вернулось: какая погода ждет туляков в выходные
За сутки в Тульской области произошло три пожара
В каких тульских домах 22 августа не будет электричества?
Как будет выглядеть новый мост через Упу
Тульский ФК «Арсенал» пополнит немецкий защитник Роберт Бауэр
Погода в Туле 22 августа: переменная облачность и + 28 градусов
В Туле со двора частного дома вывезли горы мусора
Житель Тульской области пожаловался на мусор в Кондуках