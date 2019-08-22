Туляки сообщили о проблеме с транспортом в Алешне
Туляки сообщили о проблеме с транспортом в Алешне. Обращение было озвучено на совещании в правительстве региона.
Жители утверждают, что количество рейсовых автобусов уменьшилось. Первый рейс отправляется в 8:00, а второй только в 15:00. По их словам, особенно остро проблема стоит в выходные дни, весной и осенью.
По информации городской администрации, ежедневно по маршруту «Тула-Алешня» 10 рейсов совершает региональный маршрут №169, 68 рейсов - коммерческий маршрут №169К. На сходе с жителями обсуждался вопрос необходимости переноса отдельных рейсов. По итогам встречи жителям не удалось принять однозначное решение.
Теперь свои предложения о целесообразности изменения расписания автобусов жители должны сформировать до 23 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU