СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-22T10:33:57+03:00

Особенно остро проблема стоит в выходные дни, весной и осенью

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Туляки сообщили о проблеме с транспортом в Алешне. Обращение было озвучено на совещании в правительстве региона.

Жители утверждают, что количество рейсовых автобусов уменьшилось. Первый рейс отправляется в 8:00, а второй только в 15:00. По их словам, особенно остро проблема стоит в выходные дни, весной и осенью.

По информации городской администрации, ежедневно по маршруту «Тула-Алешня» 10 рейсов совершает региональный маршрут №169, 68 рейсов - коммерческий маршрут №169К. На сходе с жителями обсуждался вопрос необходимости переноса отдельных рейсов. По итогам встречи жителям не удалось принять однозначное решение.

Теперь свои предложения о целесообразности изменения расписания автобусов жители должны сформировать до 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU