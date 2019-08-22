Тульский ФК «Арсенал» пополнит немецкий защитник Роберт Бауэр
Бауэр подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»
Фото: ФК "Арсенал"
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Тульский ПФК «Арсенал» пополнил 24-летний немецкий футболист Роберт Бауэр. Воспитанник «Ингольштадта», с которым в 2015 году провел дебютный матч в немецкой бундеслиге, заключил долгострочный контракт с тульским футбольным клубом. На счету универсала, способного сыграть в обороне и на позиции опорного полузащитника, более 40 матчей за бременский «Вердер».
В сезоне 2018/2019 на правах аренды Бауэр выступал в составе «Нюрнберга».
Также Роберт имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.
В составе «Арсенала» Бауэр будет выступать под номером 4.
ИСТОЧНИК KP.RU