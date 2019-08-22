Погода в Туле 22 августа: переменная облачность и + 28 градусов
Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба
Фото: Алексей ФОКИН
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22 августа в Туле ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе его порывы будут достигать до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до +28 °С. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU