В Туле со двора частного дома вывезли горы мусора

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-21T18:09:27+03:00

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В Пролетарском районе города на ул. Кольцова со двора дома женщины грузовики вывозили «тонны» мусора. Об этом сообщает портал Myslo.

Около месяца назад в территориальное управление города поступали жалобы от местных жителей. Рассмотрев данный иск, судом было принято решение вывести с указанной территории весь мусор и привести двор в порядок. К этому были приобщены полицейские и комунальщики.

По поводу поведения тулячки к работникам медучреждений неоднократно поступали обращения, так как, вероятно, женщина больна и страдает «синдромом Плюшкина», но никаких действий с их стороны не производилось — она сама должна обратиться в медучреждение с просьбой оказать ей помощь.

По словам соседей, весь имеющийся у нее мусор, женщина регулярно приносила с помоек. Кроме того, обстановка осложнилась и тем, что из-за гор хлама на близлежащих территориях бегают крысы и царит полная антисанитария. На попытки поговорить, женщина реагировала агрессивно — сразу вступала в драку.

ИСТОЧНИК KP.RU