Житель Тульской области пожаловался на мусор в Кондуках

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-21T17:56:03+03:00

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Житель Узловского района пожаловался на ненадлежащее состояние территории Романцевских гор в деревне Кондуки: не убирается мусор, беспрепятственно проезжают автомобили. Это небезопасно для посетителей природной зоны. Обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона.

Главе местной администрации поручено организовать работы по наведению порядка, обеспечить территорию дополнительными контейнерами для сбора мусора после отдыхающих, а также своевременный вывоз мусора.

Отметим, что 28 декабря 2018 года Романцевским горам присвоен статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU