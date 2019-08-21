Туляки смогут принять участие в игре «Тульский рубеж»
Игра состоится на День города, 7 сентября, в 11:00
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В рамках Дня города на площади Ленина пройдет командная игра «Тульский рубеж». Туляков ждут интеллектуальные вопросы и интерактивные площадки, где нужно будет применить смекалку и вспомнить важные исторические факты.
Первые пять команд, успешно выполнившие все задания, получат призы. В одной команде принимается от 4 до 8 человек, команду можно собрать прям на месте проведения игры.
Начало 7 сентября в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU