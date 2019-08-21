2019-08-21T16:57:27+03:00
Общество

Туляки смогут принять участие в игре «Тульский рубеж»

Игра состоится на День города, 7 сентября, в 11:00
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В рамках Дня города на площади Ленина пройдет командная игра «Тульский рубеж». Туляков ждут интеллектуальные вопросы и интерактивные площадки, где нужно будет применить смекалку и вспомнить важные исторические факты.

Первые пять команд, успешно выполнившие все задания, получат призы. В одной команде принимается от 4 до 8 человек, команду можно собрать прям на месте проведения игры.

Начало 7 сентября в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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