Самые криминальные и самые безопасные районы Тулы и области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-21T15:29:21+03:00

За полгода по Тульской области зафиксировано 7 588 преступлений

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Прокуратура привела статистику преступлений, совершенных за январь — июль 2019 года. За это время зафиксировано 7 588 правонарушений, что на 273 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Тульской области количество преступлений снизилось на территории 10 районов и районных центров, входящий в регион: Ясногорского, Белевского, Богородицкого, Каменского, Тепло-Огаревского, Воловского, Веневского, Кимовского, а также Щекино и Советского района Тулы.

Рост преступлений за последние полгода отмечается в Одоевском, Куркинском и Дубенском районах области, а также в Привокзальном, Ленинском и Центральных районах областного центра.

В числе всех зарегистрированных правонарушений большую часть составляют преступления против собственности: кражи — 2459, мошенничества — 854, грабежи — 212, разбои — 28. Каждое второе мошенничество было совершено с использованием информационно- телекоммуникационных технологий.

630 совершенных преступления связанно с незаконным оборотом наркотических средств.

107 преступлений относятся к незаконному хранению и сбыту оружия.

Каждое третье преступление совершено лицами, ранее уже имевшими судимость.

Каждое пятое — совершено в состоянии алкогольного опьянения ( их количество уменьшилось на 8,2%).

Сократилась и преступность с участием несовершеннолетних, сейчас она составляет 20,7%.

На 14,8% уменьшилось число зарегистрированных преступлений, совершенных на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU