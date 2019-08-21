В Туле директора УК оштрафовали за антисанитарию на площадке для сбора мусора

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-21T15:23:04+03:00

Ему назначен штраф в размере 10 100 рублей

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Площадка для сбора мусора, принадлежащая ООО УК «Южная», находилась в антисанитарном состоянии. Таковы итоги проверки прокуратуры Центрального района Тулы.

Должностное лицо управляющей компании привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 10 100 рублей.

По результатам проведенной проверки площадка для сбора мусора приведена в удовлетворительное санитарное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU