В Туле директора УК оштрафовали за антисанитарию на площадке для сбора мусора
Ему назначен штраф в размере 10 100 рублей
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Площадка для сбора мусора, принадлежащая ООО УК «Южная», находилась в антисанитарном состоянии. Таковы итоги проверки прокуратуры Центрального района Тулы.
Должностное лицо управляющей компании привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 10 100 рублей.
По результатам проведенной проверки площадка для сбора мусора приведена в удовлетворительное санитарное состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU