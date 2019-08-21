СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-21T15:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На тульских улицах появились более 600 «плавающих» люков. Всего в этом году при около 1 тысячи люков заменят по новой технологии.

Ранее мониторинг показал, что в городе нуждаются в ремонте 3,5 тысячи люков. Поэтому был сформирован четырехлетний план по их замене. За этот срок в Туле в общей сложности 4,5 тысячи люков приведут в порядок по новой технологии «плавающий» люк. Областной центр в числе первых городов страны, где применяется подобная технология.

После ремонта верхняя часть «плавающего» люка будет опираться не на стенки колодца, а на конструкцию дорожного полотна. При изменении уровня дорожного полотна, меняется и высота плавающего люка.

В случае использования именно «плавающего» люка из высокопрочного чугуна исключается перекос люка по отношению к дорожному полотну, с дальнейшим смещением нагрузки на крышку люка и как следствие его поломка.

ИСТОЧНИК KP.RU