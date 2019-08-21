В Туле откроется новое здание школы
В нем будет сделана ставка на технические и естественнонаучные направления
Фото: Алексей ФОКИН
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2 сентября откроет двери новое здание школы на 100 мест ЦО № 4 г. Тулы. Новый корпус примет порядка 100 учеников-«предметников» с 5 по 11 класс. В нем будет сделана ставка на технические и естественнонаучные направления. Но главное дети смогут учиться в школе в одну смену.
Прилегающая территория к корпусу была благоустроена. Здесь разместились спортивные площадки, зоны отдыха и игр. В порядок привели и существующий по соседству корпус.
Новая школа на ул. Рогова — второе образовательное учреждение после «Поколения будущего», возведенное в Туле за многие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU