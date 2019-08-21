СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-21T14:28:33+03:00

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Туляков оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте. Специалисты УАТН по итогам еженедельных рейдов только в Пролетарском округе в июле составили 6 протоколов.

Жители оставляли пакеты с мусором на обочинах дороги в районе ул. Кутузова, д.56, д. 68, д. 209; на пересечении ул. Кутузова и Белинского, ул. Осташева и К. Маркса, ул. Марата и ул. Епифанской.

Строительный мусор сбрасывали в районе озера Бездонного на Веневском шоссе, на Епифанском шоссе, в районе с. Частое. По факту сжигания мусора в с. Частом составлен протокол.

Около д. 65 по ул. Н. Островского зафиксировали сброс жидких бытовых отходов. На нарушителя составлен соответствующий протокол.

Отметим, что с начала года по фактам сброса и сжигания мусора в неустановленных местах составлено и направлено в административную комиссию города 37 протоколов об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит штраф от 2500 до 5000 рублей; должностным лицам - от 10 000 до 20 000 рублей; юридическим лицам - от 100 000 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU