Жительница Тульской области обокрала мужчину сразу после знакомства
В Ефремове 22-летняя жительница обокрала мужчину сразу после знакомства. По предварительным данным, 55-летний мужчина пригласил к себе домой девушку и ее подругу.
Подозреваемая воспользовалась тем, что хозяин жилплощади отвлекся, и забрала оставленные без присмотра мобильные телефоны и деньги. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию.
Правоохранители задержали 22-летнюю жительницу района. Ранее она была судима за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Предположительно, девушка специально завела разговор с потерпевшим, чтобы тот пригласил ее в гости.
Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU