Жительница Тульской области обокрала мужчину сразу после знакомства

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-21T14:08:41+03:00

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В Ефремове 22-летняя жительница обокрала мужчину сразу после знакомства. По предварительным данным, 55-летний мужчина пригласил к себе домой девушку и ее подругу.

Подозреваемая воспользовалась тем, что хозяин жилплощади отвлекся, и забрала оставленные без присмотра мобильные телефоны и деньги. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители задержали 22-летнюю жительницу района. Ранее она была судима за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Предположительно, девушка специально завела разговор с потерпевшим, чтобы тот пригласил ее в гости.

Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU