В Туле мотоцикл столкнулся с легковушкой
Подробности ДТП выясняются
Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 21 августа, на ул. Оборонной на участке пересечения с ул. Некрасова столкнулись легковой автомобиль «Lada Largus» и мотоцикл «Honda». Водитель мотоцикла получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.
В результате аварии на ул. Оборонной движение транспортных средств было парализовано. Пробка растянулась и по смежным улицам.
Сотрудниками Госавтоинспеции выясняются все детали по произошедшему ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU