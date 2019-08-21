2019-08-21T12:51:22+03:00
Происшествия

В Туле мотоцикл столкнулся с легковушкой

Подробности ДТП выясняются
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 21 августа, на ул. Оборонной на участке пересечения с ул. Некрасова столкнулись легковой автомобиль «Lada Largus» и мотоцикл «Honda». Водитель мотоцикла получил различные телесные повреждения и был госпитализирован.

В результате аварии на ул. Оборонной движение транспортных средств было парализовано. Пробка растянулась и по смежным улицам.

Сотрудниками Госавтоинспеции выясняются все детали по произошедшему ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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