В Тульской области автобус с детьми попал в ДТП

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-21T12:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 21 августа на 7 км дороги «Быковка-Богородицк» попал в ДТП автобус с детьми. По предварительным данным, водитель Lifan выехал на полосу встречного движения.

Машина задела автобус по касательной. Транспортные средства получили механические повреждения.

В УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщили, что в аварии никто не пострадал. В салоне автобуса находились 6 детей. После случившегося ребят отправили в лагерь.

ИСТОЧНИК KP.RU