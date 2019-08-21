2019-08-21T12:35:38+03:00
Происшествия

В Тульской области автобус с детьми попал в ДТП

Ребята ехали в летний лагерь
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Утром 21 августа на 7 км дороги «Быковка-Богородицк» попал в ДТП автобус с детьми. По предварительным данным, водитель Lifan выехал на полосу встречного движения.

Машина задела автобус по касательной. Транспортные средства получили механические повреждения.

В УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщили, что в аварии никто не пострадал. В салоне автобуса находились 6 детей. После случившегося ребят отправили в лагерь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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