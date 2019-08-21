В Тульской области через новый сервис будут контролировать, как УК решают вопросы жителей
Его запуск состоится 22 августа
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области через новый сервис будут контролировать, как УК решают вопросы жителей. Он получил название «Единая диспетчерская служба».
Сервис уже апробирован и протестирован. Его запустят 22 августа. Сервис позволит жителям обращаться к своим управляющим компаниям напрямую с заявками по вопросам, подлежащим решению в течение 3 рабочих дней.
Государственная жилищная инспекция Тульской области выступит контролером своевременного и полного решения вопросов, поступающих через систему.
ИСТОЧНИК KP.RU