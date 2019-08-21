В Туле 17-летний молодой человек угодил под колеса иномарки
С различными травмами пешехода госпитализировали в городскую больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
21 августа в 21.11 на 1 км дороги «Хомяково – Архангельское» произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Митсубиси Каризма» сбил пешехода. 17-летний молодой человек переходил дорогу из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU