2019-08-21T11:40:30+03:00
Происшествия

В Туле 17-летний молодой человек угодил под колеса иномарки

С различными травмами пешехода госпитализировали в городскую больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 августа в 21.11 на 1 км дороги «Хомяково – Архангельское» произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Митсубиси Каризма» сбил пешехода. 17-летний молодой человек переходил дорогу из-за стоящего транспортного средства. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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