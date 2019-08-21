В Тульской области легковушка въехала в барьерное ограждение и столкнулась с фурой
С травмами различной степени тяжести двух человек доставили в районную больницу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 августа в 20.20 на 161 км дороги «Дон» (Веневский район) произошло ДТП. 59-летний мужчина на автомобиле «Шевроле Клан» наехал на металлическое барьерное ограждение.
Затем машина столкнулась с автомобилем «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом под управлением 37-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Шевроле Клан» и его пассажир, 60-летний мужчина.
С травмами различной степени тяжести их доставили в районную больницу. После оказания помощи медики отпустили мужчин домой.
ИСТОЧНИК KP.RU