СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-21T11:14:08+03:00

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В тульском экзотариуме появится варан Сальвадора, а также шестилинейчатая долгохвостка. Животные вольются в экспозицию 22 августа. Именно к этому дню завершается карантинный период. Увидеть ящериц туляки смогут в новом здании экзотариума (в ЦПКиО им П.П.Белоусова).

Варан Сальвадора - самый крупный варан в своем ареале (Новая Гвинея). Это длиннохвостая древесная ящерица. Эти вараны предпочитают селиться в мангровых болотах и прибрежных тропических лесах, являясь доминирующим хищником. На сегодняшний момент тульский экзотариум – единственный зоопарк, где представлены эти ящерицы.

Шестилинейчатая долгохвостка - это небольшие, стройные ящерицы. Название свидетельствует об особенностях строения тела. Длина хвоста может превышать длину рептилии. Эти ящерицы встречаются преимущественно в азиатских регионах. Обитают во влажных лесах и на поросших травянистой растительностью открытых участках, среди камней.

ИСТОЧНИК KP.RU