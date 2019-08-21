21 августа Пролетарский округ Тулы остался без воды
Ограничения связаны с врезкой нового участка трубопровода на Медвенско-Осетровском водозаборе
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21 августа в Пролетарском округе Тулы приостановлена подача воды. Это связано с заменой наиболее аварийного участка, где в этом году произошло 4 аварии. Порывы происходили из-за высокой степени изношенности прежнего железобетонного трубопровода.
Работы по врезке нового участка трубопровода проводятся на Медвенско-Осетровском водозаборе. До окончания работ воды также не будет в с-зе Новомедвенский, мкр. Водный, Комарки, Фитогенетика, ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2». После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU