21 августа Пролетарский округ Тулы остался без воды

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-21T10:52:27+03:00

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21 августа в Пролетарском округе Тулы приостановлена подача воды. Это связано с заменой наиболее аварийного участка, где в этом году произошло 4 аварии. Порывы происходили из-за высокой степени изношенности прежнего железобетонного трубопровода.

Работы по врезке нового участка трубопровода проводятся на Медвенско-Осетровском водозаборе. До окончания работ воды также не будет в с-зе Новомедвенский, мкр. Водный, Комарки, Фитогенетика, ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2». После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU