За сутки телефонные мошенники списали с карт туляков почти 45 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-21T10:46:38+03:00

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За минувшие сутки телефонные мошенники списали со счетов туляков почти 45 тысяч рублей. Неизвестные просили под разными предлогами сообщить реквизиты банковских карт. В Алексине и Новомосковске местные жители дали реквизиты, чтобы предотвратить незаконное списание денег. А в итоге обнаружили, что лишились 14 500 рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

Ещё одна жительница Алексина поверила позвонившему ей неизвестному, который якобы по ошибке перевел деньги на ее карточку и попросил реквизиты карты для возврата средств. Со счета женщины были списаны 12 тысяч рублей. Во всех случаях полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности и местонахождение причастных к преступлениям.

В УМВД просят туляков помнить, что собеседник, даже если он представился работником банка, никогда не потребует реквизитов карты. На это способен только мошенник.

ИСТОЧНИК KP.RU