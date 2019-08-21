В Тульской области сотрудник спецподразделения ликвидировал подозреваемого
В Плавске боец спецподразделения "Гром" застрелил подозреваемого. Инцидент произошел в начале августа.
По предварительным данным, силовики пытались задержать предполагаемых наркосбытчиков. Подозреваемые двигались по городу на автомобиле. Предполагаемый преступник за рулем машины пытался сбить бойцов и наехал одному из них на ногу.
Спасаясь, сотрудник ведомства произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем — на поражение. Одного из подозреваемых ликвидировали на месте, второго доставили в больницу.
В СУ СК РФ по Тульской области сообщили "КП", что по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU