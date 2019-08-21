2019-08-21T09:53:51+03:00
Общество

Средняя зарплата туляков составляет 36 тысяч

Туластат опубликовал данные о средних зарплатах
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Стала известна информация о сумме средних зарплат в Тульской области. По данным Туластата, за первое полугодие 2019 года усредненная заработная плата туляков составила 36 477 рублей.

Самые большие зарплаты у финансистов и страховщиков — 55 082 рубля.

На втором месте работники сферы информатизации и связи, здесь средняя сумма — 49 864.

Третье место по заработной плате занимают учителя и преподаватели — 45 654.

Самые маленькие зарплаты получают сотрудники сферы торговли и ЖКХ — 28 000; общественное питание и гостиничное дело — 23 000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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