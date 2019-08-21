Средняя зарплата туляков составляет 36 тысяч
Туластат опубликовал данные о средних зарплатах
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Стала известна информация о сумме средних зарплат в Тульской области. По данным Туластата, за первое полугодие 2019 года усредненная заработная плата туляков составила 36 477 рублей.
Самые большие зарплаты у финансистов и страховщиков — 55 082 рубля.
На втором месте работники сферы информатизации и связи, здесь средняя сумма — 49 864.
Третье место по заработной плате занимают учителя и преподаватели — 45 654.
Самые маленькие зарплаты получают сотрудники сферы торговли и ЖКХ — 28 000; общественное питание и гостиничное дело — 23 000.
ИСТОЧНИК KP.RU