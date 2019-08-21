2019-08-21T09:29:36+03:00
Происшествия

Туляк распространял наркотики в нескольких регионах

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские задержали туляка, распространявший наркотики в областном центре, а также соседних регионах.

В присутствии понятых при нём и в автомобиле, на котором передвигался 27-летний мужчина, обнаружили и изъяли свёртки с веществом, похожим на наркотик.

Исследование, проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД, подтвердило, что подозреваемый хранил более 200 г «спайса».

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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