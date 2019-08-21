Туляк распространял наркотики в нескольких регионах
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: УМВД России по Тульской области
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Полицейские задержали туляка, распространявший наркотики в областном центре, а также соседних регионах.
В присутствии понятых при нём и в автомобиле, на котором передвигался 27-летний мужчина, обнаружили и изъяли свёртки с веществом, похожим на наркотик.
Исследование, проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД, подтвердило, что подозреваемый хранил более 200 г «спайса».
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU