В Тульской области на электростанции потушили условный пожар

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-21T09:17:08+03:00

По легенде вышел из строя трансформатор

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20 августа на щекинской ГРЭС в Советске потушили условный пожар. В тренировке приняли участие спасатели и энергетики.

Согласно тактическому замыслу из-за внутреннего повреждения оборудования вышел из строя трансформатор, существует угроза его загорания.

После поступления сообщения о пожаре к месту условного происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Щекинского гарнизона пожарной охраны.

В ходе учений отрабатывались совместные действия подразделений, правильный выбор решающего направления руководителя тушения пожара, действия личного состава дежурных караулов и вопросы техники безопасности. Условный пожар успешно потушили с помощью пены средней кратности.

ИСТОЧНИК KP.RU