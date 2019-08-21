В Тульской области на электростанции потушили условный пожар
20 августа на щекинской ГРЭС в Советске потушили условный пожар. В тренировке приняли участие спасатели и энергетики.
Согласно тактическому замыслу из-за внутреннего повреждения оборудования вышел из строя трансформатор, существует угроза его загорания.
После поступления сообщения о пожаре к месту условного происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Щекинского гарнизона пожарной охраны.
В ходе учений отрабатывались совместные действия подразделений, правильный выбор решающего направления руководителя тушения пожара, действия личного состава дежурных караулов и вопросы техники безопасности. Условный пожар успешно потушили с помощью пены средней кратности.
ИСТОЧНИК KP.RU