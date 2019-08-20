После двухмесячного исчезновения 25-летняя тулячка нашлась невредимой
Девушку активно разыскивали ее близкие и волонтеры
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С 5 июня 2019 года в Туле разыскивалась 25-летняя девушка Алена Степенная. Более 2-х месяцев ее местонахождение было не известно. Девушку активно разыскивали ее родные и близкие, к поискам также подключились и волонтеры.
Сейчас же поисковики организации «Лиза Алерт» дали информацию, что Алена Степенная найдена, и ей ничто не угрожает.
Подробности временного исчезновения тулячки не разглашаются.
ИСТОЧНИК KP.RU