После двухмесячного исчезновения 25-летняя тулячка нашлась невредимой

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-20T17:58:17+03:00

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С 5 июня 2019 года в Туле разыскивалась 25-летняя девушка Алена Степенная. Более 2-х месяцев ее местонахождение было не известно. Девушку активно разыскивали ее родные и близкие, к поискам также подключились и волонтеры.

Сейчас же поисковики организации «Лиза Алерт» дали информацию, что Алена Степенная найдена, и ей ничто не угрожает.

Подробности временного исчезновения тулячки не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU