СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-20T17:54:44+03:00

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Днем на перегоне станций Дедилова и Узловая-2 житель Тульской области пытался украсть 87 слитков чугуна из грузового поезда, сбрасывая их вниз.

Однако закончить начатое не смог. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тула обнаружили разбросанные по насыпи, идущей вдоль железнодорожных путей, бруски чермета.

А вскоре задержали и самого подозреваемого. Им оказался временно безработный 32-летний мужчина.

Владельцу груза ущерб причинен в размере 17 000 рублей.

В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU