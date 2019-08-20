СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-20T17:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле ремонтируют тротуары. Работы ведутся на 16 объектах. 20 августа они шли по ул. Волкова; ул. Герцена; ул. Ствольная; ул. М. Горького; ул. Судейского; ул. Путейская; ул. Щегловская засека от остановки «ДК ВОС» до Новомедвенского проезда по четной стороне; ул. Арсенальная; ул. Перекопская; Гарнизонный проезд; Тимирязевский проезд; ул. М. Мазая от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара вдоль д. 13 по ул. М. Мазая.

ИСТОЧНИК KP.RU