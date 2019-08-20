СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-20T17:29:43+03:00

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Туляки стали победителями и призерами Кубка России по спортивному ориентированию. Всероссийские соревнования и фестиваль "Золотые ворота" проходили во Владимире. Тулу представляли воспитанники МБУ СШОР "Юность".

В кросс-эстафете третье место заняли Евгений Рассыхатский, Алиса Сазонова. В кросс-спринте-общий старт первым стал Антон Копанов.

По итогам фестиваля «Золотые ворота» золото взял туляк Александр Рассыхатский.

ИСТОЧНИК KP.RU