Туляки стали победителями и призерами Кубка России по спортивному ориентированию
Тулу представляли воспитанники МБУ СШОР "Юность"
Фото: Администрация города Тулы
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Туляки стали победителями и призерами Кубка России по спортивному ориентированию. Всероссийские соревнования и фестиваль "Золотые ворота" проходили во Владимире. Тулу представляли воспитанники МБУ СШОР "Юность".
В кросс-эстафете третье место заняли Евгений Рассыхатский, Алиса Сазонова. В кросс-спринте-общий старт первым стал Антон Копанов.
По итогам фестиваля «Золотые ворота» золото взял туляк Александр Рассыхатский.
ИСТОЧНИК KP.RU