Полицейские задержали автоугонщиков из Донского, скрывавшихся в Рязанской области

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-20T16:59:27+03:00

Как правило, их интересовали отечественные машины

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Полицейские задержали подозреваемых в угонах автомобилей. По предварительным данным, двое местных жителей орудовали в Донском, а также в Киреевском районе и Новомосковске. На их счету 4 угона.

Как правило, предметом их посягательства становились отечественные машины. Предположительно, угонщики взламывали личинки замков и угоняли автомобили. Мужчины брали их покататься и не возвращали.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемые могут находиться в Рязанской области. Эта информация подтвердилась. Предполагаемых угонщиков задержали и доставили для разбирательства.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Угон». Сотрудники полиции выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU