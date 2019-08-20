На Медвенско-Осетровском водозаборе Тульской области проведут работы по врезке нового участка трубопровода

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-20T16:34:05+03:00

В связи с этим 21 августа в Пролетарском округе Тулы будет приостановлена подача воды

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Завтра, 21 августа, с 8:00 будет приостановлена подача воды в Пролетарский район города. Это связано с проведением работ по врезке нового участка трубопровода на Медвенско-Осетровском водозаборе. АО «Тулаводоканал» будет менять наиболее проблемный участок водовода, на котором за этот год было уже четыре аварии. Порывы происходили из-за высокой степени изношенности прежнего железобетонного трубопровода.

На 21 августа на водохранилище запланирован монтаж двух узлов переключения для проведения работ по промывке и подключения переложенного участка.

Закончить все работы на переложенном участке и сдать водовод в эксплуатацию планируется до 28 августа.

До окончания работ воды также не будет в Новомедвенском, мкр. Водном, Комарках, Фитогенетике, ЖК «Молодежном», СНТ «Водник-2». После завершения врезки нового участка возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В рамках проекта «Замена магистральных сетей водоснабжения муниципального образования город Тула» за период 2019 — 2021 годы планируется произвести перекладку 28,1 км магистральных водоводов. Уже переложено 3,6 км трубопровода от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».

ИСТОЧНИК KP.RU